Somon ve uskumru, kalp ve beyin sağlığını destekleyen omega-3 yağ asitleri bakımından en zengin kaynaklar arasında yer alıyor. Her iki tür de bağışıklık ve damar sistemi üzerinde güçlü olumlu etkilere sahip olsa da besin profilleri açısından bazı temel farklar barındırıyor. Verywell Health tarafından paylaşılan bilgilere göre, uskumru daha yüksek sağlıklı yağ ve mineral deposu iken, somon düşük kalorisi ve farklı vitamin içeriğiyle öne çıkıyor.

HAFTADA 2 GÜN BALIK TÜKETİLMELİ

Her iki balık türü de vücudun ihtiyaç duyduğu omega-3 miktarını karşılamada oldukça etkili. Uzmanlar, bu faydalardan yararlanabilmek için haftada iki porsiyon (yaklaşık 170 gram) yağlı balık tüketilmesi yönünde tavsiye verdi. Balıklardaki omega-3 oranının, balığın yetiştirilme şekline ve beslenmesine bağlı olarak değişebildiği; bazı çiftlik balıklarının yabani olanlara göre daha fazla omega-3 içerebildiği belirtidi.

SOMON MU USKUMRU MU SEÇİLMELİ

Beslenme tercihinizi ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilirsiniz:

Daha fazla B12 vitamini, magnezyum ve selenyum alarak yağ oranını artırmak isteyenler için uskumru ideal bir tercih.

Daha düşük kalori alırken potasyum, niasin ve folat desteği sağlamak isteyenler için ise somon öne çıkıyor.

DÜZENLİ TÜKETİMİN VÜCUDA SAĞLADIĞI FAYDALAR

Bu yağlı balıkların tüketimi vücutta çok yönlü bir koruma kalkanı oluşturuyor:

- Beyin kan akışını iyileştirerek sinir sistemini koruyor.

- Kan basıncını dengeliyor ve damarlarda pıhtı oluşumunu önlüyor.

- Eklem ve kemik sağlığını korurken, yaşa bağlı kas kaybının önüne geçiyor.

- Enflamasyonu azaltarak kronik hastalık risklerini düşürüyor ve göz sağlığını destekliyor.

- Anne karnındaki fetüsün ve bebeklerin sinir sistemi gelişimine yardımcı oluyor.

CIVA ORANINA DİKKAT

Sağlıklı olmasına rağmen, bazı balık türleri yüksek oranda cıva içerebiliyor. Bu durum özellikle hamileler ve çocuklar için risk oluşturuyor. Kral uskumru, kılıç balığı ve köpek balığı gibi türler yüksek cıva riski taşırken; somon, morina ve yayın balığı "düşük riskli" kategorisinde yer alıyor.

Uskumru severler için ise Atlantik uskumrusu, diğer uskumru türlerine göre çok daha güvenli bir alternatif olarak gösteriliyor.