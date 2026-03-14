“İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan’ın Kağıthane’deki evinde ölü bulunmasının ardından olayla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

KANLI BİR NOT BULUNMUŞTU...

Ayşegül Eraslan, İstanbul’un Kağıthane ilçesinde yaşadığı evde ölü bulunmuştu.

Ölümünden kısa süre önce sosyal medya hesabından paylaşılan ve veda notu olduğu değerlendirilen mesajlar nedeniyle olay ilk etapta intihar şüphesiyle değerlendirilmişti.

“EL YAZISI ONA AİT DEĞİL” İDDİASI

Eraslan’ın yakın arkadaşı fotoğrafçı Semih Palancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada veda notundaki el yazısının Eraslan’a ait olmadığını iddia etti.

Palancı, bu nedenle durumu polise bildirdiklerini belirterek Eraslan’ın ölümünün intihar değil cinayet olabileceğini öne sürdü.

Palancı paylaşımında, “Ayşegül intihar etmemiştir. Ayşegül bir kadın cinayetinin kurbanı olmuştur. Bu olayın üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz. Gerçeklerin ortaya çıkmasını ve sorumluların yargı önünde hesap vermesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Eraslan’ın ölümüne ilişkin polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.