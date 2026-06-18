Otomobil pazarında düşük işletme maliyeti sunan araçlara yönelik talebin her dönem yüksek seyrettiği kaydedildi. Motor hacmi, beygir gücü ve gövde boyutları gibi teknik parametrelerin etkisiyle yakıt tasarrufu sağlayan modeller listelendi. Söz konusu otomobillerin, ekonomik yakıt tüketiminin yanı sıra konfor ve güvenlik standartlarıyla da kullanıcılar tarafından tercih edildiği bildirildi. EN AZ YAKAN OTOMOBİLLER (BENZİNLİ) Peugeot 208 Volkswagen Yeni Polo / Polo 1.0 TSI Skoda Scala Opel Corsa Elegance Kia Stonic Skoda Fabia Citroen C3 Dacia Sandero 1.0 TCE DÜŞÜK MOTOR GÜCÜNE SAHİP BENZİNLİ OTOMOBİLLER Hyundai i10 1.0 MPI 67 HP Kia Picanto 1.2 MPI Mitsubishi Space Star (Mirage) EN AZ YAKAN DİZEL OTOMOBİLLER Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi BMW 116d Toyota Corolla 1.4 Dizel

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