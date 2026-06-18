Otomobil pazarında düşük işletme maliyeti sunan araçlara yönelik talebin her dönem yüksek seyrettiği kaydedildi. Motor hacmi, beygir gücü ve gövde boyutları gibi teknik parametrelerin etkisiyle yakıt tasarrufu sağlayan modeller listelendi. Söz konusu otomobillerin, ekonomik yakıt tüketiminin yanı sıra konfor ve güvenlik standartlarıyla da kullanıcılar tarafından tercih edildiği bildirildi.
EN AZ YAKAN OTOMOBİLLER (BENZİNLİ)
Peugeot 208
Volkswagen Yeni Polo / Polo 1.0 TSI
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Opel Corsa Elegance
Kia Stonic
Skoda Fabia
Citroen C3
Dacia Sandero 1.0 TCE
DÜŞÜK MOTOR GÜCÜNE SAHİP BENZİNLİ OTOMOBİLLER
Hyundai i10 1.0 MPI 67 HP
Kia Picanto 1.2 MPI
Mitsubishi Space Star (Mirage)
EN AZ YAKAN DİZEL OTOMOBİLLER
Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi
BMW 116d
Toyota Corolla 1.4 Dizel