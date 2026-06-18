Otomobil pazarında düşük işletme maliyeti sunan araçlara yönelik talebin her dönem yüksek seyrettiği kaydedildi. Motor hacmi, beygir gücü ve gövde boyutları gibi teknik parametrelerin etkisiyle yakıt tasarrufu sağlayan modeller listelendi. Söz konusu otomobillerin, ekonomik yakıt tüketiminin yanı sıra konfor ve güvenlik standartlarıyla da kullanıcılar tarafından tercih edildiği bildirildi.

Kaynak olarak ekle

EN AZ YAKAN OTOMOBİLLER (BENZİNLİ)

Peugeot 208

Volkswagen Yeni Polo / Polo 1.0 TSI

Skoda Scala

Opel Corsa Elegance

Kia Stonic

Skoda Fabia

Citroen C3

Dacia Sandero 1.0 TCE

DÜŞÜK MOTOR GÜCÜNE SAHİP BENZİNLİ OTOMOBİLLER

Hyundai i10 1.0 MPI 67 HP

Kia Picanto 1.2 MPI

Mitsubishi Space Star (Mirage)

EN AZ YAKAN DİZEL OTOMOBİLLER

Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi

BMW 116d

Toyota Corolla 1.4 Dizel