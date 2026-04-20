T24’te yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, birçok CHP'li belediye başkanının da tutuklanmasına neden olan ve kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş soruşturması" olarak bilinen soruşturma tamamlandı. Örgütlü Suçlar Bürosu’nun hazırladığı 578 sayfalık iddianamede 19 kişi “mağdur” olarak yer aldı. Dosyada aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 17’si tutuklu toplam 200 kişi şüpheli sıfatıyla bulunuyor.

CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI

İddianamede adı geçen isimler arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin yer alıyor.

Yarın ikinci duruşması görülecek dava öncesinde, Aktaş’ın yanı sıra Baki Nugay, Doğan-Özkan Aktaş ve Ümit Gözütok’un bireysel hesaplarındaki blokenin kaldırıldığı ortaya çıktı.