Nobel ödüllü biyokimyacı Aziz Sancar ve ekibi, farelerde uyguladıkları yeni glioblastoma tedavisiyle tümörleri tamamen yok etmeyi başardı. İnsanlarda denemeler için izin sürecinin başladığı belirtildi.

Sancar'ın arkadaşı olan Orhan Bursalı'nın Cumhuriyet'te yer alan yazısına göre, EdU adlı bir molekül ile standart kemoterapi ilacı Temozolomid (TMZ) birleştirilerek farelere uygulandı ve tümörler yok edildi.

Deneylerde, sağlıklı beyin dokusuna zarar verilmediği ve farelerin uzun süre sağ kaldığı gözlemlendi. Araştırma, Sancar'ın üyesi olduğu Amerikan Bilimler Akademisi'nin dergisi PNAS'ta yayımlandı.

NOBEL ÖDÜLLÜ TÜRK

Türk biyokimyager Aziz Sancar, hücrelerin hasar gören DNA'larını nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran mekanizistik çalışmalarıyla 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülerek bu alanda ödül alan ilk Türk bilim insanı olarak tarihe geçmiştir. Kuzey Karolina Üniversitesi’nde yürüttüğü ve "fotoliyaz" ile "nükleotid kesip çıkarma onarımı" gibi hayati süreçleri aydınlatan araştırmaları, kanser tedavisinden biyolojik saatin düzenlenmesine kadar pek çok alanda tıp dünyasına çığır açıcı katkılar sunmuştur.

"CUMHURİYET EĞİTİMİNE BİR BORÇ"

Sancar, kazandığı bu prestijli ödülü ve madalyasını "kendisini bu noktalara getiren Cumhuriyet eğitimine bir borç" olarak niteleyerek Anıtkabir'e bağışlamış, başarısıyla hem uluslararası bilim camiasında hem de Türkiye'de gelecek nesiller için sarsılmaz bir ilham kaynağı olmuştur.