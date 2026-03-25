Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olup olmayacağı merak edilen Aziz Yıldırım, TRT Spor'da yayınlanan Gündem Futbol'da Barış Yurduseven'e konu ile ilgili açıklama yaptı.

Aziz Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir daha asla Fenerbahçe'ye başkan adayı olmayacağım. Ancak başkanlığımdan daha fazla Fenerbahçe ile ilgileneceğim. Maddi manevi her türlü desteği vereceğim. Bazı projelerim var. Onların da hayata geçirilmesi için çaba göstereceğim. Fenerbahçe'nin bir konsorsiyuma ihtiyacı var. Tüm Fenerbahçe camiasının etrafında birleştiği bir başkan olmalı... Ben bir daha aday olmayacağım. Biz zamanında çok taşınmaz yatırımı yaptık. Daha sonraki başkanlar buralardan kulübe para kazandırdılar. Keşke onlar da bir çivi çaksalardı."

Fenerbahçe'de bu yaz gerçekleştirilmesi beklenen seçim öncesi Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa aday olacağı iddia edilmişti.