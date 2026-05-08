Fenerbahçe'de başkanlık seçimi süreci devam ederken Aziz Yıldırım, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen ile bir araya geldi. Sarı-lacivertlilerin mevcut durumu ve yapılması planlanan transferler görüşüldü. Yıldırım’ın başkan seçilmesi halinde Oğuz Çetin’i yönetime futbol aklı olarak almayı, Aykut Kocaman’ı ise teknik direktör yapmayı planladığı belirtildi.

KOCAMAN MEMNUN

Daha önce Yüksek Divan Kurulu’nda da benzer mesajlar veren Yıldırım, “Fenerbahçe’de üst akıl aramayalım. Bunları çağırın, oyuncu seçecekler” demişti. Aykut Kocaman ise Fenerbahçe’nin orta saha rotasyonunu beğendiğini ifade ederek Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Asensio, Talisca ve Fred ile çok güçlü bir kadroya sahip olunduğunu söyledi.