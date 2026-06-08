8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, taraftara verdiği forvet sözünü tutmak için vakit kaybetmeden düğmeye basacak. Gol yollarında yaşanan sıkıntıyı çözme adına iki yıldız için geri sayım başladı. Camianın efsane lideri, ilk imzaları kısa süre içinde attırmaya hazırlanıyor. Listenin birinci sırasında, taraftarın sevgilisi Vedat Muriqi var.

KULÜPLERİ DE TAMAM

Mallorca ile her konuda anlaşan Yıldırım, 32 yaşındaki golcü için 15 milyon Euro bonservis ödeyerek eski yıldızı Kadıköy’e getirecek. İkinci büyük bomba ise Borussia Dortmund’un yıldızı Serhou Guirassy. Dortmund ile el sıkışan yeni yönetim, 30 yaşındaki santrforu sağlık kontrolü için İstanbul’a davet edecek. Bu transferler için 45 milyon Euro seviyesinde bir harcama yapılması bekleniyor.