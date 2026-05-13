Fenerbahçe’de başkanlık yarışında maraton başladı. Bir yanda tecrübesiyle bir kez daha koltuğa talip olan Aziz Yıldırım; diğer tarafta ise gençlik ateşini arkasına alan parlak bir isim Hakan Safi... İki aday da 7 Haziran’daki seçim öncesi dernek ziyaretleriyle kolları sıvadı. Taraftarların da tek dileği yeni sezonda güçlü bir kadroyla şampiyon olmak. Buna göre iki cephede transfer çalışmaları başladı. Usta aday Yıldırım, ekibiyle gizliden bir operasyon yürütüyor. Yıldırım, yeni takviyeler için bir oyuncu havuzu oluşturdu. İsimleri sır gibi saklanan kaleci, sol stoper, sol bek, sağ kanat ve iki forvet olmak üzere toplam altı transferde anlaşma çok yakın.

REAL MADRİD OLACAĞIZ

Safi transfer düğmesine bastı. Fenerbahçe’nin başkan adayı, önceki gün Milano’ya giderek Milan’ın yıldız isimleri Rafael Leao ve Nkunku için İtalyanlar ile masaya oturdu. Safi’nin transferleri bu iki isimle sınırlı kalmayacak. Kaleci transferinde Fransız Mike Maignan’ı kadroya katmak isteyen Safi’nin listesinde Dusan Vlahovic, Serhou Guirassy ve Vedat Muriqi de var. Juventus ile kontratı biten Vlahovic ilk sırada. Diğer iki forvet aday için de görüşmelerini yapacak olan sarı-lacivertlilerin başkan adayının yakın çevresine “Fenerbahçe’yi Real Madrid gibi yapacağım” dediği öğrenildi.