İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yeni bir operasyon düzenlendi.



30 kişilik gözaltı listesinde yer alan 29 isim şafak operasyonuyla gözaltına alınırken, gözaltındaki isimlerden biri de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim görevlisi Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin olmuştu.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin



BABASINI DÜN KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ



Gözaltına alınan Seçkin'in babası Prof.Dr. Öznur Bülent Seçkin'in dün hayatını kaybettiği ve cenazesinin bugün İTÜ Maslak Kampüsü Abdülhakim Sancak Camii’nde kılınacağı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Prof. Dr Öznur Bülent Seçkin



Seçkin, gözaltına alınmasının ardından babasının vefat durumunu Savcılığa bildirmesi üzerine pazartesi günü İstanbul Adliyesi'ne gelmesi şartıyla serbest bırakıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.