Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metalurji Teknolojisi Bölümü 9'uncu sınıf öğrencisi olan Birkan Demirel, gece saatlerinde evindeyken aniden rahatsızlandı. Çocuğun durumunun kötüye gittiğini fark eden ailesi, vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla hızla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz öğrencinin kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 15 yaşındaki Birkan Demirel hayata tutunamadı. Gencin ölüm haberi, ailesi ve okul arkadaşları arasında büyük bir üzüntü yarattı.
BİR AY ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞ
Genç yaşta kalbine yenik düşerek vefat eden Birkan Demirel'in ölümüyle ilgili yürek burkan bir detay daha ortaya çıktı. Hayatını kaybeden gencin, henüz bir ay önce babasını toprağa verdiği öğrenildi.