Orta Doğu'da yeni tur müzekereler için belirsizlik sürerken İran tarafında dünyayı endişelendiren gelişme yaşandı.

İranlı yetkililer, Yemen'deki müttfefikleri Husiler üzerinden yeni bir hamle sinyali verdi.

Yapılan açıklamada, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz’in giriş kapısı olan Babülmendep Boğazı'nı da trafiğe kapatacağı duyuruldu.

Bu arada Husilerin son günlerde boğazın kapatılmasına yönelik tatbikatlar gerçekleştirdiği ve bu yöndeki hazırlıkları tamamlandığı da aktarıldı.

DÜNYA EKONOMİSİNİ CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLEYEBİLİR

Dünya enerji ticaretinin en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın yanı sıra Babülmendep'in de kapatılması ciddi sonuçlar doğurabilir.

Arap Yarımadası ile Afrika arasında yer alan boğaz, Kızıldeniz'i Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlıyor.

Kızıldeniz'in girişinde yer alan Perim Adası'yla iki kanada ayrılan yaklaşık 32 kilometre uzunluğundaki boğazın batı kanalının genişliği 26, doğu kanalının genişliğinin ise 3 kilometre olduğu belirtiliyor.

Mısır'ın kuzeyinde Süveyş Kanalı'nın inşa edilmesiyle birlikte, Akdeniz ile Doğu Asya arasındaki bağlantının bir parçasını oluşturan boğaz, stratejik ve ekonomik önem kazandı.

Dünya Ticaret Örgütünün verilerine göre boğaz, diğer alternatif güzergahlara göre deniz seferlerini ortalama 14 gün kısaltıyor.