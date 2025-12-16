Sağlık açısından faydaları ile bilinen badem ve cevizin besin değerleri farklılık gösteriyor. Peki hangisi daha faydalı? İşte ABD Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre 2 kuruyemişin besin değerleri

Yayınlanan verilere göre 30 gram badem içeriğinde yaklaşık olarak şunlar bulunuyor:

175 kalori

6,4 gram protein

15,3 gram yağ

6 gram karbonhidrat

3,2 gram lif

76 mg kalsiyum

77 mg magnezyum

Yine aynı şekilde 30 gramlık bir cevizde bulunan besin değerleri:

204 kalori

4,4 gram protein

20,9 gram yağ

3,3 gram karbonhidrat

1,6 gram lif

26 mg kalsiyum

42,6 mg magnezyum

BADEM DİYET İÇİN İDEAL BİR KURUYEMİŞ

Beslenme uzmanlarına göre, daha fazla bitkisel protein ve lif tüketmek isteyenlere diyetlerine badem ekleyebilir. Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Dawn Jackson Blatner, bademin diğer kuruyemişlere kıyasla protein, lif, E vitamini ve magnezyum açısından daha zengin olduğunu belirtti. Badem hem uzun süre tok tutar hem de günlük besin eksikliklerini giderir.

LİF DEPOSU

Uzmanlar, özellikle lif alımının yetersiz olduğu toplumlarda bademin önemli bir destek olabileceğine dikkat çekiyor. Araştırmalar, birçok yetişkinin önerilen günlük lif miktarının oldukça altında kaldığını gösteriyor. Badem, bu açığı kapatmaya katkı sağlayan pratik bir atıştırmalık olarak öne çıkıyor.

Kaliforniya'da görev yapan Dr. Neal H. Patel ise bademde bulunan tekli doymamış yağların, "kötü kolesterol" olarak bilinen LDL seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceğini söyledi. . Ayrıca bademin içerdiği E vitamini, magnezyum ve kalsiyum, beyin, şeker dengesi ve kemik sağlığı açısından da önemli rol oynamaktadır.

CEVİZ TAM BİR KALP VE BEYİN DOSTU

Blatner'a göre, omega-3 yağ asitleriyle öne çıkan ceviz, bitkisel kaynaklı omega-3 içeren tek kuruyemiş olma özelliğini taşıyor. Bu yağ asitleri, kalp ve beyin sağlığını desteklemesiyle biliniyor ve vücut tarafından üretilemediği için besinler yoluyla alınması gerekiyor.

Bunun yanı sıra ceviz, manganez ve bakır gibi antioksidan etkili minerallerin yanı sıra magnezyum, potasyum ve fosfor açısından da zengin. Dr. Patel, bu minerallerin kan basıncının dengelenmesi ve kas-sinir fonksiyonlarının sağlıklı çalışması için önemli olduğunu belirtiyor.

PEKİ BADEM Mİ YOKSA CEVİZ Mİ DAHA FAYDALI?

Uzmanlar bunun net bir yanıtını vermiyor. Dr. Patel, genel olarak kuruyemişlerin sağlıklı ve doyurucu bir atıştırmalık olduğunu, düzenli tüketildiğinde uzun vadede kalp ve beyin sağlığına katkı sağladığını ifade ediyor.

Dawn Jackson Blatner ise beslenme planında çeşitliliğin önemine dikkat çekiyor. Ancak özel bir hedef varsa, seçimin buna göre yapılabileceğini söylüyor. Blatner’a göre, daha fazla protein ve lif alarak tok kalmak isteyenler için badem öne çıkarken, kalp ve beyin sağlığını desteklemek isteyenler için ceviz daha uygun bir seçenek olabilir.