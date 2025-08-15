1-Sabah aç karnına limonlu su içmek

Limonlu suyun pH dengelediği, toksin attığı veya bağırsakları “uyandırdığı” sıkça iddia edilir.

Gerçek şu: Limonlu su mide asidinden daha zayıf bir asittir ve asidik içecekler bazı hassas kişilerde reflü, mide yanması ve diş minesi aşınmasına yol açabilir (American Dental Association, 2022).

Faydalı mı?

-Ilık su içmek bağırsak hareketlerini destekler. Limonlu olması şart değil.

Alternatif:

-1 bardak ılık suya bir dilim taze zencefil, nane veya elma kabuğu ekleyin.

2- Her detoks faydalıdır

3 günlük sıvı detoksları veya lahana suyu, kereviz sapı kürü gibi şok uygulamalar bağırsakları “temizlediğini” iddia eder. Oysa bağırsakta faydalı bakteriler lifle beslenir; detoks sıvıları ise lif içermez.

Detokslar hızlı kilo verdirebilir ama mikrobiyota çeşitliliğini azaltır. (Harvard T.H. Chan, 2023).

Ne yapmak gerek?

-Liften zengin, doğal gıdalı bir “mikrobiyota dostu temizlik” tercih edilmeli.

-Karaciğer ve bağırsak kendini temizler, onları aç bırakmak gerekmez.

3-Glutensiz beslenmek sağlıklıdır

Gluten, buğday ve arpa gibi tahıllarda bulunan bir proteindir. Ancak çölyak hastası değilseniz glutensiz beslenmenin bağırsaklara özel bir faydası yoktur.

Glutensiz ürünlerde genellikle daha az lif ve daha fazla işlenmiş nişasta bulunur. (British Nutrition Foundation, 2021)

Ne yapmak gerek?

-Gluteni kısıtlamadan önce tam tahıllar, bulgur ve yulaf gibi lif kaynaklarını koruyun.

-Sindirim şikâyetiniz varsa, önce FODMAP testi düşünülmeli.

4-Probiyotik takviyesi herkes için iyidir

Market raflarında “probiyotik içerir” etiketli her ürün etkili değildir. Ayrıca herkesin ihtiyacı da farklıdır. Bazı durumlarda (örneğin SIBO) probiyotikler zararlı olabilir. (Mayo Clinic, 2023)

Bilinçli kullanım şart:

-Tür, doz, zamanlama ve prebiyotik desteği uzman önerisiyle belirlenmeli

-Rutine değil, ihtiyaca göre alınmalı

5-Her gün kefir veya turşu tüketilmeli

Fermente gıdalar bağırsaklar için iyidir ama her gün ve yüksek miktarda alınmaları önerilmez. Kefirin fazla tüketimi gaz ve şişkinliğe yol açabilir. Turşular ise genellikle aşırı tuzludur.

Ne kadar yeterli?

-Haftada 3–4 gün, yarım çay bardağı kadar sade kefir

-Doğal, az tuzlu, pastörize edilmemiş ev turşusu

6-Bağırsak temizliği yapılmalı

Bazı beslenme akımları, zaman zaman “lavman”, “bağırsak yıkama” gibi işlemleri önerir.

Oysa lavmanla hem kötü hem de iyi bakteriler gider. Sık yapıldığında floraya zarar verir (Johns Hopkins Medicine, 2022).

Gerekiyorsa tıbbi gözetimde yapılmalı. Kronik hale getirilmemeli.

7-Sade tatlılar bağırsak dostudur

Glutensiz kek, rafine şekersiz kurabiye veya vegan tatlılar çoğu zaman “masum” sanılır.

Ancak içinde hurma, pekmez, hindistan cevizi şekeri gibi yüksek glisemik tatlandırıcılar varsa bağırsakta maya (candida) artışını tetikleyebilir.

(Gut Health Alliance, 2023) Etiketleri okumadan “sağlıklı” diye düşünmemek gerek.

Bugün deneyebileceğiniz 3 şey

1 Sabah içeceği

Ilık su + nane + zencefil + 1 dilim elma = şişkinliği azaltır, mideyi yormaz

2 Doğal probiyotik kombinasyonu

1 yemek kaşığı ev yoğurdu + 1/2 muz + 1 tatlı kaşığı keten tohumu

3“Gerçek” temizlik

Günlük 25–30 gram lif + 2.5 litre su + 7 saat uyku, her detokstan daha güçlü etki sağlar.

YARIN

- Bağırsaklar gerçekten karar veriyor olabilir mi?

- Mikrobiyota neden beyne bu kadar çok sinyal gönderiyor?

- Depresyon önce midede mi başlıyor?

- Kişiye özel “bakteri diyeti” çağı.