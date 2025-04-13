Uzmanlara göre, vücut direnci azaldığı takdirde hastalıklara kapı aralanır. Dolayısıyla güçlü bir bağışıklık sağlıklı yaşamın olmazsa olmazıdır.

Bağışıklığı güçlü tutmanın en etkili yollarından birinin dengeli beslenme olduğunu vurgulayan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bağışıklık sistemi için iki kritik amino asit olan arjinin ve glutatyona dikkat çekti. Bağışıklığın sigortası olarak nitelendirilen bu bileşiklerin faydalarını ve doğal kaynaklarını açıkladı:



AMİNO ASİTLERİN ÖNEMİ

Hümoral (salgısal) bağışıklık sisteminin en önemli unsurlarından biri olan antikorlar, aminoasitlerden oluşur. Bağışıklık cevabı sırasında hücreler kısa süre içinde bölünmek ve çoğalmak zorundadır. Bu metabolik gereksinimler için yeterli glikoz, amino asit, yağ asitleri, vitamin, mineral ve fitobesinlere ihtiyaç vardır.

Esansiyel yani elzem olan, vücutta yapılamayan ve besinlerle alınması gereken amino asitler yetersizse bağışıklık sisteminin hümoral tarafı yetersiz kalır. Özellikle bazı amino asitler, bağışıklık sisteminin etkin bir şekilde çalışması için daha önemlidir. Bunların başında arjinin ve glutatyon gelir.

SÜPER AMİNOASİT ARJİNİN

Arjinin hem bağışıklık sistemini destekleyen hem hipofiz bezinde büyüme hormonu salgılatan bir amino asittir. Arjinin Nitrik oksit (NO) üretimini destekleyerek kan dolaşımını iyileştirir ve bağışıklık hücrelerinin enfeksiyonlara karşı daha etkin bir şekilde savaşmasına yardımcı olur. T hücre ve doğal öldürücü hücre sayısını artırarak bağışıklık sistemini destekler.

Doğal bir büyüme hormonu salgılatıcısıdır ve aynı zamanda cinsel gücü ve sperm sayısını artırır. Bu etkileri göz önüne alındığında arjinine ‘süper aminoasit’ demek yerinde olur.





30’lu yaşlardan sonra Herkes için gerekli

Özellikle büyüme hormonu salgılanmasının azaldığı ve bağışıklık sisteminin zayıflamaya başladığı 30’lu yaşlardan sonra arjinin herkese gereklidir. Kırmızı et, balık, süt ürünleri, fındık, ceviz, badem, tam tahıllar, kabak çekirdeği ve susam kaliteli arjinin kaynaklarıdır. Bu bileşik doğal yoldan alınmalıdır. Takviyeleri ise kesinlikle doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Özellikle hipertansiyon ve kalp hastalığı nedeniyle nitrat grubu ilaç kullananlar arjinin takviyesini kesinlikle doktorlarına danışmadan kullanmamalıdır.

GLUTATYON DÜZEYİNİZİ DE ARTIRIN

Glutatyon, insan vücudunda doğal olarak üretilen ve üç amino asitten (sistein, glisin ve glutamat) oluşan bir antioksidandır. Vücuttaki her hücrede bulunan ve güçlü antioksidan etkisiyle bilinen bir bileşiktir. Hücreleri serbest radikallerin ve oksidatif stresin zararlarından koruyarak, bağışıklık sisteminin daha etkin çalışmasını sağlar. Bağışıklığı zayıf olan bireylerde, glutatyon seviyeleri genellikle düşüktür.

Yüksek glutatyon değerleri uzun ömür ve düşük kanser riskiyle de ilişkilidir. Glutatyon seviyesi düştüğü zaman vücutta homosistein adı verilen aminoasit miktarı artar. Homosistein düzeylerinin artması kalp damar hastalıkları ve kanser bakımından önemli bir risk faktörüdür. AIDS ve sıtma gibi kronik enfeksiyon hastalıklarında düşük glutatyon değerleri dikkat çekicidir. Antioksidan özellikli üç aminoasitten oluşan protein benzeri bir bileşik olmasının yanı sıra glutatyon peroksidaz, glutatyon transferaz gibi enzimlerin de çok önemli yapı taşıdır. Glutatyon, aynı zamanda kendisi gibi antioksidan olan C vitaminini koruyan ve dönüştüren bir antioksidan bileşiktir. Özellikle mavi-mor bitkilerde bulunan antosiyanidin adı verilen fitobesinlerle birlikte daha da etkin hale dönüşür. Glutatyon C vitaminini korurken, antosiyanidinler ise glutatyonu korurlar. Vücuda yapılan herhangi bir virütik veya kimyasal saldırı glutatyon ihtiyacını artırır.

1-Glutamin

Glutamin; vücudun en önemli antioksidan bileşiği olan ve her hücrede bulunan glutatyonun üç amino asidinden biridir. Eksikliğinde glutatyon yeterli seviyede olamaz. Glutamin aynı zamanda tıpkı arjinin gibi büyüme hormonu salgılanmasına yardımcı olur. Alınan glutaminin büyük bir kısmı bağırsak epitel hücreleri tarafından kullanılırken, geride kalan kısmı ise glutatyon yapımına ayrılır. Glutamin hindi eti, balık, yumurta gibi hayvansal gıdaların yanı sıra baklagiller, turpgiller, ıspanak, domates ve pancar gibi bitkisel gıdalarda bol miktarda bulunur.

2-Sistein

Sistein de glutatyon içindeki üç aminoasitten biridir. Sistein, ayrıca sigara ve alkolün neden olduğu serbest radikallere karşı savaşan bir amino asittir. Bu nedenle bağışıklık sistemi için vazgeçilmezdir. En çok soğan, sarımsak gibi turpgiller familyasındaki besinlerde bulunur. Kırmızı et, yumurta, tohumlar, kuruyemiş, lahana, brokoli, karnabahar ve peynir altı suyu gibi gıdalar sistein yönünden zengindir.

3-Glisin

Glutatyon içindeki üçüncü aminoasittir. Bağışıklığı güçlendirmeye, kas büyümesine, hücre yenilenmesine, kolajen üretimine, karaciğer sağlığını korumaya, bellek performansını artırmaya yarar. Kırmızı et, tavuk, balık, süt ürünleri, kabak çekirdeği, ayçiçeği tohumu ve badem gibi kuruyemişlerde ve mercimek, nohut, fasulye ve bezelye gibi baklagillerde bulunur. Düzenli olarak bu besinleri tüketmek, doğal yoldan glutatyon seviyesini korumaya destek olur.