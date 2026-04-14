Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"SEÇİM ZAMANINDA YAPILACAK"
Gündemdeki ara seçim tartışmalarına değinen Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ara seçim talebine kapıları kapattı. Konuyla ilgili net konuşan MHP lideri, "Ara seçim yok. Seçim zamanındadır." ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca ana muhalefet partisine yönelik, "CHP ortalığı karıştırmasın" diyerek sözlerini tamamladı.