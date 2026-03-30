Ukrayna genelinde yangın güvenliği denetimleri en üst seviyeye çıkarıldı. Devlet Acil Durum Servisi'nden yapılan duyuruya göre, doğal ekosistemlerde kuru bitki örtüsünün yakılmasına yalnızca itfaiye ekipleri tarafından, kontrollü yangın söndürme operasyonları sırasında izin veriliyor. Bu istisna dışındaki tüm durumlarda açık alanda ot, dal ve çöp yakmak kesinlikle yasaklandı.

YERLEŞİM ALANLARINDA SERT MESAFE KURALLARI

Yangın güvenliği yönetmeliği uyarınca, Ukrayna'da herhangi bir bina veya yapıya 30 metreden daha yakın mesafede açık alev kullanılması yasaklanmış durumda. Ateş yakılacak alanın toprak katmanına kadar temizlenmesi ve çevresinin en az 2,5 metre genişliğinde arındırılmış bir şeritle çevrelenmesi zorunlu tutuluyor. Kurallar gereği bu noktaların otoparklardan 25 metre, iğne yapraklı ormanlardan 50 metre ve yaprak döken ormanlardan en az 25 metre uzaklıkta olması gerekiyor.

Özel donanımlı alanlarda yemek pişirmek amacıyla ateş kullanımına 5 metre mesafeden izin verilirken; barbekü veya ısınma amaçlı kullanımlarda yerel makamlarla koordinasyon sağlanması ve rüzgarlı havalarda her türlü yakma işleminin durdurulması isteniyor.

DOĞA KORUMA ALANLARINDA CEZA KATLANIYOR

Belirlenen kurallara uymayanlara yönelik mali yaptırımlar ağırlaştırıldı. Ot, yaprak veya bitki kalıntılarını usulsüz yakan vatandaşlar 3.060 ile 6.120 Grivna arasında para cezasıyla karşı karşıya kalırken, yetkililer için bu miktar 21.420 Grivna’ya kadar çıkıyor.

İhlalin bir doğa koruma alanı sınırları içerisinde gerçekleşmesi durumunda ise yaptırımlar en üst sınıra ulaşıyor. Bu bölgelerdeki usulsüzlükler için yetkililere 30.600 Grivna (30 bin 430 TL) tutarında rekor para cezası uygulanabiliyor. Genel yangın güvenliği ihlalleri için de vatandaşlara 1.700 ile 3.400 Grivna, yetkililere ise 5.100 Grivna’ya kadar ek cezalar kesilebiliyor.