Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve il emniyet müdürlükleri ekiplerince 20 ilde, 139 ayrı ekibin katılımıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında organize suç ağı içerisinde yer aldığı tespit edilen 183 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
11,3 milyar liralık kirli para trafiği
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı bahis ve sanal kumardan elde ettikleri paraları aktardığı hesaplarda toplamda 11 milyar 300 milyon TL’yi aşan devasa bir işlem hacmi tespit edildi.
"Hiçbir suç odağı adalet karşısında imtiyazlı değildir"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Milletimizin helal kazancına göz diken suç örgütleriyle mücadelemizi amansız bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu başarılı operasyonu gerçekleştiren Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Emniyet teşkilatımıza ve siber dünyanın görünmez kahramanlarına teşekkür ediyorum. Suç ve suç örgütleriyle mücadelemiz, hukukun verdiği yetkiyle, köklerini kazıyana kadar tavizsiz bir şekilde devam edecektir."