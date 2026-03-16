MEB Yusuf Tekin, Cihannüma Derneği İstanbul Temsilciliğince Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cihannüma İstanbul Sahur Meclisi Programı’nda açıklamalarda bulundu.

Tekin açıklamalarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldı.

Özel’in açıklamalarına değinen Tekin, “Beni neyle itham ediyor biliyor musunuz? Toplumu kutuplaştırmakla. Ben anlamıyorum, toplumun yüzde 98’i Müslüman diyoruz, ben Müslümanların geleneklerine, milletin değerlerine uygun bir biçimde ramazan ayını kutlayalım deyince toplumu kutuplaştırmış oluyorum. Sayın Özel, ben size söyleyeyim kutuplaştırmak ne demektir biliyor musunuz? İstanbullunun parasını çarçur eden belediye başkanının arkasından toplumu germek, toplumu kutuplaştırmaktır. Toplumu kutuplaştırmayı, hırsızın arkasından toplumu tedirgin etmekte arayacaksınız” diye konuştu.

‘LAFI NERESİNDEN ANLIYOR BİLMİYORUM…’

Bakan Tekin, Özgür Özel’i şu sözlerle hedef aldı:

“Başka bir şey daha söylemiş bugün. Benim için diyor ki, ‘İşi gücü bırakmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı kreşleri kapatmaya çalışıyor.’ Anlama özürlü herhalde bu arkadaş. Ben açık açık söylüyorum. Ben diyorum ki topluma, çocuklara, gençlere hizmet eden herkes baş tacıdır ama bunu yaparken kurallara, kanunlara uygun davranacaksınız. Eğer bir şeyi kaçırmıyorsanız, eğer illegal bir şey yapmıyorsanız, gelin Milli Eğitim Bakanlığından izin alın, izin aldıktan sonra biz size destek olalım.

Benim söylediğim şey bu. O lafı neresinden anlıyor bilmiyorum ama kapatmaya falan çalışmıyoruz. Hukuktan bir şeyler kaçırmaya çalışan insanlara engel olmaya çalışıyorum. LGBT’lilere bu kreşlerde ders verdiren zihniyetten çocukları korumaya çalışıyorum. Yaptığım, yapmaya çalıştığım şey bu. Siz ne kadar rahatsız olursanız olun ben bunları yapmaya devam edeceğim.”

CHP’DEN SERT TEPKİ

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Özgür Özel’i hedef alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sert tepki gösterdi.

Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eğitimden ve millî olmaktan nasibini almamış, milyonlarca öğrencinin eğitim - öğretiminden sorumlu olan, onlara örnek olması gereken Yusuf Tekin, Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’e ağza alınmayacak kelimelerle saldırmış.

Bu ülkede yapılan her güzel şeye düşman bir zihniyetin temsilcisi olan Yusuf Tekin’e tek bir cevabımız var: Üslup kişinin aynasıdır, kötü söz sahibine aittir! Buradan Erdoğan’a da bir çağrıda bulunuyorum. Bu ağzı bozuk kişiyi çocuklarımızın eğitimi ve terbiyesi açısından okullardan uzak tutunuz!” ifadelerini kullandı.