Türkiye'nin farklı şehirlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Kültür Yolu Festivali’nin Eskişehir ayağında hareketli dakikalar yaşandı. Kent meydanında halka açık olarak düzenlenen ve binlerce Eskişehirlinin katıldığı konser ve etkinlik programı esnasında, alandaki hareketlilik bir anda yön değiştirdi.
Kalabalıktaki gençler “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları atarak tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na atıf yaptı. Çevredeki diğer vatandaşların da katılımıyla slogan sesleri kısa sürede festival alanının genelinde yankılandı.
Kısa sürede internet ortamına düşen görüntüler, sosyal medya platformlarında defalarca paylaşıldı.
NE OLMUŞTU?
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart 2025'te yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz aylarda İBB'ye yolladığı yeni talimat ile Ekrem İmamoğlu'nu içeren fotoğraf, resim, video ve ses gibi materyallerin de kullanımını yasaklamıştı. Daha önce İmamoğlu'nun afiş ve pankartları da yasaklanmıştı.