Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden gıda üreticilerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Türkiye genelinde 81 ilde yürütülen kontroller sonucunda uygunsuz ürünleri tespit edilen firmalar kamuoyuna açıklandı. Bakanlık, 11 Kasım 2025 tarihli yeni listesini guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden yayımladı.

DANA SUCUK DİYE...

Listede en çok dikkat çeken vakalardan biri İzmir Gaziemir’de faaliyet gösteren "Örke Kasap (Mert Et) – Ahmet Örke" adlı firmaya ait oldu. Firmanın “Dana Kasap Sucuk” adıyla piyasaya sürdüğü üründe yapılan incelemelerde, tek tırnaklı hayvan eti (at veya eşek eti) tespit edildi.

“ETİKETLERİ MUTLAKA KONTROL EDİN” UYARISI

Bakanlık, bu tür gıdaların doğrudan halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek vatandaşları uyardı:

“Tüketiciler, ürün etiketlerini dikkatle kontrol etmeli ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeli.”

Söz konusu firmaya idari para cezası uygulanırken, yasal işlem sürecinin de başlatıldığı bildirildi.

Denetimler İki Başlık Altında Sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, denetimlerin iki ayrı başlık altında sürdürüldüğünü belirtti:

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

Bakanlık, bu kontrollerin kamu sağlığını korumak amacıyla sürdürüleceğini ve benzer durumlara karşı sıfır tolerans politikası uygulanacağını vurguladı.