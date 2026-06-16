Endonezya’da filmlere taş çıkartacak sıra dışı bir havacılık gizemi yaşanıyor. Ülkenin en köklü ve önde gelen havacılık şirketlerinden biri olan PT Dirgantara Indonesia (PTDI), yaklaşık 20 yıldır tesislerinin açık alanında park halinde duran iki dev yolcu uçağının gerçek sahibini bulabilmek için ilan açtı. Yıllardır kimsenin dönüp bakmadığı uçaklar için şirket, çareyi kamuoyuna açık çağrı yapmakta buldu.

Sosyal medya üzerinden yürütülen bu ilan kampanyası, havacılık dünyasında daha önce eşine az rastlanır bir durum olarak nitelendiriliyor.

BAKIMA GTİRDİLER VE ARKALARINA BAKMADILAR

Şirket yetkililerinin paylaştığı bilgilere göre, "Bouraq" ve "Camar" isimlerini taşıyan bu iki yolcu uçağının gizemli hikayesi tam 2005 yılında başladı. O dönem bakım ve onarım işlemleri için şirketin tesislerine getirilen uçakların yasal süreçleri, bilinmeyen bir nedenle yarım kaldı.

O günden beri ne uçakları getiren firmalardan haber alınabildi ne de uçakların mülkiyetini üstlenen oldu. Aradan geçen 21 yıla rağmen gizem perdesi bir türlü aralanamadı.

PTDI yetkilileri, uçaklarla geçmişte bağı olduğu düşünülen tüm kurum ve şirketlerle tek tek temasa geçti. Ancak şaşırtıcı bir şekilde, kapısı çalınan hiçbir şirket bu uçakların kendilerine ait olduğunu kabul etmedi.

AÇIK ALANDA ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİLER

Paylaşılan fotoğraflarda, üzerlerinde beyaz ve yeşil renkleri taşıyan uçakların dış yüzeylerinde zamanın yıkıcı etkisi açıkça görülüyor. Tam 21 yıldır hangar yüzü görmeden, açık alanda bekleyen gövdeler;

-Şiddetli muson yağmurları,

-Yakıcı güneş,

-Ve diğer zorlu hava koşulları nedeniyle ciddi şekilde yıpranmış durumda.

SAHİBİ ÇIKMAZSA YASALSÜREÇ BAŞLAYACAK

PTDI yönetimi, sosyal medya üzerinden yaptıkları bu duyurunun sadece merak gidermek için değil, aynı zamanda resmi bir yasal zorunluluk olduğunu vurguladı. Şirket, bu son çağrının ardından da gerçek bir hak sahibinin ortaya çıkmaması durumunda uçaklarla ilgili nihai kararı verecek.

Eğer siz de bahçenizde iki adet yolcu uçağı unuttuğunuzu düşünüyorsanız, Endonezya'daki havacılık devi resmi belgelerinizle birlikte sizi bekliyor!