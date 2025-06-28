Balık yağı takviyeleri, kalp sağlığı için Omega-3, iltihapla savaşan mucize yağlar… Tüm bu tanımlar size tanıdık geliyorsa, yeni bilimsel bulgular sizi şaşırtabilir.

İngiltere’nin Bristol Üniversitesi’nde yapılan kapsamlı bir araştırma, Omega-3 yağ asitlerinin düşünüldüğü kadar “tek yönlü faydalı” olmadığını ortaya koydu. Üstelik bazı kişilerde tam tersi bir etki yaratabiliyor: iltihabı artırmak.

İYİ BİLİNEN BİR DOSTTU AMA YANILTTI

Omega-3 uzun süredir iltihapla mücadelede öne çıkarılsa da, bu yeni çalışma farklı bir tablo çiziyor.

Bilim insanları, kandaki Omega-3 seviyeleri yükseldikçe, bazı iltihap belirteçlerinde de artış gözlemlendiğini söylüyor. Yani vücudun verdiği tepki kişiden kişiye değişebiliyor.

3 NESLİN İZİNİ SÜRDÜ

Araştırma az buz bir veriyle yapılmadı. “Avon Ebeveynler ve Çocuklar Uzunlamasına Çalışması” kapsamında, 1990’ların başında doğan bireylerin yanı sıra ebeveynleri, kardeşleri ve çocuklarının sağlık bilgileri de analiz edildi.

Ayrıca, yüz binlerce kişinin yer aldığı UK Biobank veri tabanı da çalışmaya dahil edildi.

ÖNEMLİ OLAN OMEGA-3'ÜN OMEGA 6 İLE ARASINDAKİ DENGE

Uzmanlara göre kritik nokta, Omega-3’ün miktarından çok vücutta Omega-6 ile nasıl bir denge kurduğu.

Aşırı Omega-6 tüketiminin, Omega-3’ün etkilerini bastırabileceği ve iltihap seviyelerini artırabileceği belirtiliyor. Yani yağ asitlerinin birbirinden bağımsız değil, birbirini tamamlayacak şekilde tüketilmesi gerekiyor.

Araştırmacılar bu gözlemleri sadece istatistiksel değil, genetik düzeyde de incelemek istedi. Bu yüzden Mendel rastgeleleştirme adı verilen bir analiz yöntemini kullandılar. Amaç: Omega-3 ile iltihap belirteçleri arasında gerçekten bir neden-sonuç ilişkisi var mı, yoksa bu sadece bir tesadüf mü?

BEDENDE FARKLI ÇALIŞIYOR

Bilim insanları, bu bulgulara rağmen Omega-3 takviyesinin tamamen bırakılmasını önermiyor.

Ancak şu uyarıyı net şekilde yapıyorlar:

“Omega-3 vücutta sanıldığından çok daha karmaşık etkiler yaratabiliyor. Etkisi dozaja, kişinin genetik yapısına ve genel sağlık durumuna göre değişebilir.”

SAĞLIKLI DİYE HERKES İÇİN AYNI SONUÇ YOK

Bu araştırma, yaygın olarak “sağlıklı” kabul edilen gıda takviyelerinin her bireyde aynı etkiyi göstermediğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Uzmanlar, beslenme ve takviye konularında tek tip yaklaşımların yerine, kişiye özel ve dengeli kararlar alınması gerektiğini özellikle vurguluyor.