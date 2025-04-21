Ege Denizi’nde Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında başsız erkek cesedi bulunduğu açıklandı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Midilli Adası’nın Tsonia Deniz bölgesinde balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine giden Yunanistan sahil güvenlik ekipleri denizde başsız bir erkek cesedi buldu.
1.20 metre boyunda, başı ve sol kolu olmayan üzerinde mavi kot pantolon, yeşil gömlek ve çoraplar bulunan cesedin önce Midilli Limanı’na ardından otopsi yapılmak üzere
Kuzey Ege Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı belirtildi. Midilli Merkez Liman İdaresi tarafından soruşturmanın sürdüğü açıklandı.