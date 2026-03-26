Türk Altın İşletmeleri A.Ş., Türkiye Varlık Fonu (TVF) iştiraki olan Türkiye Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yürüttüğü devir sürecinde tamamlandı. 16 Ocak 2026 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı, 25 Mart'ta atılan imzalarla resmiyet kazandı.

500 BİN ONS REZERV

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde yer alan IV. Grup İşletme Ruhsatlı sahada yapılan teknik incelemeler, bölgenin devasa bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor. Uluslararası standartlardaki raporlara göre sahada:

Toplam Kaynak Miktarı: 700 bin ons altın,

İşlenebilir Rezerv: 500 bin ons altın tespit edildi.

Bu rakamlar, bölgenin sadece yerel değil, ulusal ölçekte de stratejik bir üretim merkezi olacağını kanıtlıyor.

2,5 MİLYAR DOLARLIK İMZA

Projenin ekonomik büyüklüğü ise dudak uçuklatan cinsten. Maden sahasındaki kaynakların tam kapasiteyle işlenmesi sonucunda toplamda 2,5 milyar dolarlık bir ekonomik değerin oluşması öngörülüyor. Türk Altın İşletmeleri, bu devasa rezervi işletmek için 50 milyon dolarlık ruhsat devir bedelinin yanı sıra, üretimden elde edilecek net gelirden %2,5 oranında payı da kamuya aktaracak.