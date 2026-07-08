İzmir Seferihisar’da 3 Temmuz’da tek katlı evinin balkonunda uyuyan Osman Gültaş'a ayı saldırdı. Ayı, balkondan yaklaşık 20 metre sürüklediği Gültaş'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Seferihisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Göktaş, buradan da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Gültaş, ertesi gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası başlatılan ayıyı yakalama çalışmalarında bulunan ayı vatandaşlar tarafından silahla vurularak öldürüldü.

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