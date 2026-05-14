Elektrik ya da karmaşık altyapı gerektirmeyen sistem, özellikle temiz suya erişimin zor olduğu bölgeler için geliştirildi. Kulenin iç kısmında bulunan özel ağ yapı, havadaki nemi yoğunlaştırarak damlacıkları alt bölümdeki depoya aktarıyor.

ELEKTRİK KULLANMADAN SU TOPLUYOR

Bambu ve geri dönüştürülebilir malzemelerle üretilen kule, tamamen doğal yöntemlerle çalışıyor. Sis, çiy ve yağmurdan oluşan nem, ağ yüzeyinde birikerek aşağıya süzülüyor. Sistem bu yönüyle doğadaki yoğunlaşma mantığını taklit ediyor.

Projeyi geliştiren ekip, kulenin özellikle Etiyopya’daki su sıkıntısı yaşayan köylerden ilham alınarak tasarlandığını açıkladı. Vittori’nin bölge ziyaretleri sırasında kadınların ve çocukların kilometrelerce yürüyerek su taşımak zorunda kaldığını görmesi sonrası proje üzerinde çalışmaya başladığı belirtiliyor.

BİRDEN FAZLA ÜLKEDE KULLANILIYOR

Warka Water sistemi yıllar içinde Haiti, Kamerun, Hindistan, Brezilya ve Kolombiya gibi farklı ülkelerde de kullanılmaya başlandı. Düşük maliyetli olması nedeniyle dikkat çeken kulenin kurulum maliyetinin yaklaşık 500 ila 1000 dolar arasında değiştiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre sistem, kurak bölgelerde alternatif su kaynağı oluşturabilecek dikkat çekici çözümler arasında yer alıyor. Ancak elde edilen su miktarı tamamen bölgedeki nem oranına ve hava koşullarına bağlı olarak değişiyor.