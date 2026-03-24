SASA Polyester Sanayi A.Ş. payları üzerinde hareketlilik sürüyor. Bank of America Corporation, iştiraki Merrill Lynch International vasıtasıyla SASA hisselerinde önemli bir satış işlemine imza attı. 19 Mart 2026 tarihinde gerçekleşen işlemler sonucunda bankanın şirketteki payı kritik eşiğin altına geriledi. İŞLEMİN DETAYLARI BELLİ OLDU Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre, dev banka 2,42 – 2,43 TL fiyat aralığından operasyonlarını yürüttü. Gün içerisinde: 52.336.213 adet nominal tutarlı alış, 325.036.727 adet nominal tutarlı satış gerçekleştirildi. Bu operasyonlar neticesinde toplamda 272.700.514 adet payın net satışı yapılmış oldu. ORTAKLIK PAYI YÜZDE 5 SINIRININ ALTINDA Gerçekleşen bu yüklü satış işlemiyle birlikte Bank of America’nın SASA sermayesindeki dolaylı pay sahipliği oranı dikkat çekici bir değişim gösterdi. İşlem öncesinde %5,050 olan oy hakları ve pay oranı, satışın ardından %4,428 seviyesine düştü. Böylelikle küresel finans devi, SASA üzerindeki doğrudan/dolaylı kontrol oranını %5 yasal sınırının altına indirmiş oldu.

