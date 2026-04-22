Milyonlarca vatandaşın kullandığı ATM’ler, son günlerde yeni nesil dolandırıcılık yöntemlerinin merkezi haline geldi. Özellikle fiziksel banka kartı kullanan vatandaşları hedef alan bu yöntemler, en profesyonel kullanıcıyı bile yanıltabiliyor.

Uzmanlar, kartı yuvaya yerleştirdiğiniz an devreye giren "görünmez tehlike"ye karşı önemli bir duyuru yayınladı. Peki, para çekmeden önce mutlaka kontrol etmeniz gereken o bölge neresi?

Birçok kullanıcı, ATM kart girişindeki yeşil ışığın güvenliğin sembolü olduğunu düşünse de gerçek çok farklı olabilir. Siber Güvenlik Uzmanları "Dolandırıcılar artık kart giriş yuvasının birebir kopyasını yapıp orijinal yuvanın üzerine yapıştırıyor," diyerek uyarıyor. uzmana göre; kartı takmadan önce o plastik parçayı hafifçe çekmeniz gerekiyor. Eğer parça elinizde kalıyor veya sallanıyorsa, o ATM'de "skimmer" adı verilen kopyalama cihazı olabilir.

DİKKAT ÇEKEN AVUÇ İÇİ TEKNİĞİ

En kritik uyarılarından biri de şifre girme anıyla ilgili. Kartınız yuvanın içindeyken güvende olduğunuzu düşünmek büyük bir yanılgı olabilir. Uzmanlar, tuş takımının üzerine yerleştirilen ve "iğne deliği" kadar küçük olan kameraların şifrenizi anlık olarak kaydedebildiğini belirtiyor.

Bu tuzağı bozmanın tek yolu ise; şifre girerken diğer elinizi adeta bir şemsiye gibi tuş takımının üzerine kapatmak. Bu basit hareket, kart bilgileriniz kopyalansa bile şifreniz olmadan işlem yapılmasını engelliyor.

KARTINIZ SIKIŞIRSA ASLA BUNU YAPMAYIN

ATM’lerin içine yerleştirilen fiziksel engellerle kartın "sıkışmış" gibi görünmesi, en sık başvurulan yöntemlerden biri. Uzmanlar uyarıyor: "Eğer kartınız yuvada kaldıysa ve ATM normal ekranına döndüyse, cihazın başından bir saniye bile ayrılmayın." Çevreden gelip "Benim de başıma geldi, şifreni tekrar gir düzelir" diyen yabancılara asla güvenmeyin. Kart yuvadayken yapılması gereken tek şey, bankanın müşteri hizmetlerini arayarak kartı o saniye bloke etmektir.

Banka kartınızı ATM’ye teslim etmeden önce çevrenizi ve cihazı gözlemlemek, şüpheli durumlarda işlemden vazgeçmek maddi kayıpların önüne geçiyor. Uzmanlar, banka hesap hareketlerinin sık sık kontrol edilmesinin ve belirli aralıklarla ATM şifresinin değiştirilmesinin "dijital hijyen" açısından şart olduğunu vurguluyor.