Hafta kapanışında spot altın sert yükselişle ons başına 4 bin 891 doları gördü. Gram altın ise ons altındaki yükseliş ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle 7 bin lirayı aştı.

ABD hazine tahvil getirilerindeki düşüş ve doların zayıflaması altını desteklerken, İran'ın ABD ablukasını gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nı yeniden geçişlere kapatması piyasalardaki hesaplamaları sil baştan değiştirdi.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE FED ETKİSİ

Analistlere göre altın; ateşkesin kalıcılığına, tahvil getirileri ve doların seyrine, ayrıca Fed’in faiz politikasına göre rotasını belirleyecek. 28 Ocak 2026’da 5 bin 589 dolarla rekor kıran ons altın, şu an bu seviyenin yüzde 13 altında seyretse de makroekonomik koşulların bu farkı kapatabileceği öngörülüyor. BCA Research raporunda, altının artık klasik 'güvenli liman' rolünü aşarak kurumsal portföylerde stratejik bir çeşitlendirme aracına dönüştüğü vurgulanıyor.

DEV BANKALARIN 2026 YILI ALTIN TAHMİNLERİ

Analistlerin ve küresel finans kuruluşlarının 2026 yılı için belirlediği ons altın fiyat hedefleri şu şekildedir:

JPMorgan: 6 bin 300 dolar

Deutsche Bank: 6 bin dolar

UBS: 5 bin 600 dolar (Haziran ayı kısa vadeli tahmini 5 bin 200 dolar)

Goldman Sachs: 5 bin 400 dolar

İYİMSER SENARYODA 8 BİN DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

Wells Fargo Securities Baş Hisse Senedi Stratejisti Ohsung Kwon, altının geleceğine dair iki farklı projeksiyon sundu. Kwon, altının 2027 sonuna kadar 4 bin 500 dolara gerileyebileceğini belirtirken, iyimser senaryonun gerçekleşmesi durumunda fiyatların ons başına 8 bin dolara kadar ulaşabileceğini öngördü.

Wells Fargo: 8 bin dolar (İyimser senaryo)

Piyasalarda gözler şimdi bölgedeki askeri hareketliliğe ve ABD’den gelecek ekonomik verilere çevrildi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın enerji fiyatları üzerindeki etkisi sürerken, yatırımcılar Fed'in faiz indirim döngüsünün altına vereceği ivmeyi takip etmeye devam ediyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.