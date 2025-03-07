Uygulanan sıkı para politikaları, enflasyonla mücadele amacıyla faiz oranlarının yüksek seviyelerde seyretmesine sebebiyet vermişti. Bu durum, taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi gibi kredi türlerine ulaşımı zorlaştırmıştı. Fakat 2025 yılı itibarıyla bankalar, taşıt kredisi faizlerinde belirli bir rahatlama yaşandı ve faiz oranları düştü.

BANKALAR TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİNİ YENİDEN DÜZENLEDİ

Şu anda piyasada taşıt kredisi faiz oranları yüzde 3.00 seviyelerine kadar geriledi. Bu gerileme, borçlanma maliyetlerini azaltarak, tüketicilerin kredi kullanma kararlarını kolaylaştırıyor.

FAİZ ORANLARI DAHA DA DÜŞECEK Mİ?

Peki, faiz oranlarındaki bu geri çekilme devam edecek mi? Sektör uzmanları, faiz oranlarının daha da düşmesini bekliyor ve önümüzdeki dönemde faizlerin yüzde 3’ün altına, hatta yüzde 2.50 seviyelerine inebileceğini öngörüyor.

400 BİN TL KREDİ ÇEKENLER AYLIK NE KADAR ÖDEME YAPIYOR?

Taşıt almak için 400 bin TL kredi kullanmak isteyen bir kişi, şu anki faiz oranlarıyla (yüzde 3.00) en fazla 36 ay vadeyle ödeme yapabiliyor. Bu durumda, aylık taksitler yaklaşık olarak 21 bin TL civarında olacak. Ancak banka masrafları hariç, toplam geri ödeme tutarı ise yaklaşık 750 bin TL olarak hesaplanıyor.

TAŞIT ALMAK İÇİN UYGUN ZAMAN MI?

Sektör uzmanları, taşıt almak için en doğru zamanın "şu an" olduğunu belirtiyor. Ancak daha gerçekçi bir değerlendirme yapıldığında, mevcut koşullarda faiz oranlarının 2.00-2.50 seviyelerine düşmesinin sektöre daha faydalı olacağı ifade ediliyor. Bu seviyelere yılın ikinci yarısında ulaşılabileceği düşünülüyor.

Sonuç olarak, taşıt kredisi faizlerinde yaşanan bu düşüş, araç almayı planlayanlar için bir fırsat oluşturuyor. Ancak faizlerin daha da düşmesini bekleyen tüketicilerin, yılın ilerleyen dönemlerinde fırsatları değerlendirmesi öneriliyor.