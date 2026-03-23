Altın, Orta Doğu'daki savaşın enflasyon riskini artırması ve faiz oranlarının yükseleceğine yönelik beklentilerin yükselmesiyle bu yılki kazançlarını sildi. Değerli metal dokuz gün üst üste düşüş kaydetti.

Spot altının ons fiyatı yüzde 8,8 düşüşle 4,100 dolara geriledi. Altın, geçen yılı ons başına 4.319,37 dolardan tamamlamıştı.

ENERJİ FİYATLARI SERT YÜKSELDİ

Orta Doğu'daki çatışmanın başlamasından beri, yükselen enerji fiyatları ABD Merkez Bankası ve diğer merkez bankalarının faiz artıracağına dair beklentileri kuvvetlendirdi. Bu durum, faiz getirisi olmayan altın için olumsuz bir etki yaratıyor. Altın, 1983'ten bu yana en büyük haftalık düşüşünü sergiledi.

Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir, genel piyasadaki görünümü de yansıtıyor. Ham petrol fiyatları 2022 ortalarından bu yana en yüksek kapanış seviyesine yakın seyrederken, hisse senedi piyasaları da oynak bir seyir izledi.

BNP PARİBAS VE UBS'TEN ALTIN TAHMİNİ

UBS Group varlık yönetimi biriminde yatırım danışmanı olan Wayne Gordon, "Altın fiyatlarındaki düşüşün büyüklüğü emsalsiz değil, ancak satış hızı birçok tarihi olaya göre çok daha hızlı oldu" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu İran'a Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması için iki günlük süre verdi, aksi takdirde enerji santrallerinin bombalanacağını belirtti.

İran ise, enerji tesislerine saldırı düzenlenmesi durumunda stratejik su yolunu "tamamen" kapatacağını ve enerji, bilgi teknolojisi altyapısını hedef alacağını açıkladı.

BNP Paribas SA'nın emtia stratejisi direktörü David Wilson, "Mevcut makroekonomik şoka altının verdiği tepkinin açık bir piyasa emsali var. Önceki üç ekonomik şok döngüsüne bakarsanız - 2008, 2020 ve 2022'de - altın, piyasaların haber akışına tepki vermesiyle başlangıçta düştü. Yatırımcılar genellikle ABD dolarını korumak için varlıklarını sattılar" şeklinde konuştu. Wilson, her üç dönemin de ardından sürekli bir yükselişin yaşandığına dikkat çekti.

