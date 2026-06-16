Halka açık beyaz et şirketi Banvit'e TMSF denetim kayyumu olarak atandığı duyuruldu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, ilgili karar şirkete ulaştırıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

12.06.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya ilişkin yaptığımız açıklamada; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133. maddesi uyarınca 13 şirket hakkında denetim kayyımlığı tedbiri kararı verildiğini kamuoyuyla paylaşmıştık.

Söz konusu denetim kayyımlığı tedbirine ilişkin İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tarafımıza ulaştırılmış olup anılan karar uyarınca; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Şirketimize denetim kayyımı olarak atanmasına ve Şirketimizin yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın onayına bağlı kılınmasına karar verilmiştir.