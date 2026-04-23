İspanya La Liga'nın dev ekiplerinden Barcelona, Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Bugün yapılan testler, Lamine Yamal'ın sol bacağında arka adale sakatlığı olduğunu doğruladı. Sezonun geri kalanını kaçıracak ancak 2026 Dünya Kupası'na kadar hazır olması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

ÖNCE ARDA SONRA YAMAL

Gün içinde Real Madrid de milli futbolcumuz Arda Güler'in sakatlandığını ve en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurmuştu. Madrid ekibinin açıklamasında, milli futbolcunun sağ arka üst bacak kasında (biceps femoris) zedelenme meydana geldiği belirtilmişti.

Bu sezon tüm kulvarlarda 45 maçta forma giyen 18 yaşındaki Yamal, 24 gol attı.​​​​​​​

Barcelona'nın 82 puanla zirvede yer aldığı LaLiga'da sezon 6 hafta sonra tamamlanacak.