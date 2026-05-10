La Liga'nın 35. haftasında El Clasico'da Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek El Clasico öncesinde ev sahibi ekibin takım otobüsü kısa süreli bir karışıklığa karıştı. Barcelona taraftarları, karşılaşma öncesi kendi takım otobüsünün geldiği sırada Real Madrid'in takım otobüsünün geldiğini zannetti. Barça taraftarları tam bu anda otobüse yabancı madde atmaya başladı. Kısa süre sonra saldırıya uğrayan otobüsün Barcelona takımına ait olduğu ortaya çıktı. Barça taraftarı daha sonra Real Madrid takım otobüsünü de taşladı. Bu sefer konuk ekibin aracına Barcelona taraftarı çeşitli yabancı maddeler fırlattı. Konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında yoluna devam etti. Dev maçta Barcelona kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

