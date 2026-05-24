CHP Genel Merkezi’nin tahliye edileceği yönündeki iddialar, parti binası önünde büyük bir gerginliğe yol açtı. İstinaf mahkemesinin CHP kurultay davasına ilişkin verdiği tedbir kararının ardından, tahliye talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği söylentisi ortalığı karıştırdı. Genel Merkez bahçesinde bekleyen parti yöneticileri ve partililer ile binanın dışında toplanan Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi bir grup arasında arbede yaşandı.

İlerleyen saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ve Kılıçdaroğlu’nu destekleyen milletvekilleri Genel Merkez’in dış kapısına ulaştı ancak içeriye alınmadı. Binanın önündeki gerilim tırmanırken, kapıların kilitli olması üzerine CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, otopark girişindeki duvardan atlayarak binaya giriş yaptı.

'ERDOĞAN'I İKTİDARDA TUTMAYA DEVAM EDECEKLER'

Olayın ardından konuşan Kayışoğlu, sert açıklamalarda bulundu. İfadelerine dokunulmayan Kayışoğlu, yaşananlara şu sözlerle tepki gösterdi:

“Kayyumcuları görünce haklı öfkemiz patladı. Utanmadan buraya gelip polisle girmeye çalışıyorlar. Sebep ne? Tek bir sebebi var, Erdoğan’ı yeniden o koltuğa oturtacaklar. 86 milyonun sefaletini, açlığını, yoksulluğunu, gençlerin işsizliğini, emeklilerin açlığını düşünmeden, çocukların okula aç gitmesi umurlarında değil, buraya oturacaklar, bir tane milletvekili koltuğu kapmak için Erdoğan’ı iktidarda tutmaya devam edecekler. Biz buna direneceğiz, milletimizle birlikte direneceğiz. İzin vermeyeceğiz. Bu millet büyüktür, vicdanlıdır, inanıyoruz."