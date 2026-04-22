Kupanın son şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, çeyrek final maçında konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildi. Maç sonu ise kaleci Günay Güvenç’e gösterilen tepkiler damga vurdu.

Sarı-Kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz ise Günay’a destek verdi. Yılmaz, "Biz böyle planlamamıştık. İyi oynayamadık, istediklerimizi yapamadık, hocamızın verdiği taktiği sahaya yansıtamadık. Üzgünüz, kaybettik ama önümüze bakmamız gerekiyor. Konuşmama Günay ağabeyle başlamak istiyorum, bugün istenmedik bir olay oldu. Her insan hata yapabilir. Herkes Günay ağabeyin kişiliğini, karakterini ve başarılarını biliyor. Her insan hata yapabiliyor. Hafta sonu derbi var, buna hazırlanacağız. Derbiyi kazanıp dördüncü şampiyonluğumuza gitmek istiyoruz." dedi.