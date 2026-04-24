Sözcü TV'nin gündemi belirleyen programı "Özlem Gürses-Barış Terkoğlu", şu ana kadar 12 şüphelinin tutuklandığı Gülistan Doku soruşturmasını masaya yatırdı.

Terkoğlu; tutuklanan bu 12 kişinin ifadeleri doğrultusunda ikinci dalga operasyon beklendiği iddiasını aktardı.

'BAŞKA İSİMLERE İŞARET EDİYORLAR'

Dönemin Tunceli Emniyeti, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in bazı korumaları ve başka isimler için yeni gözaltılar olabileceğini belirten Terkoğlu'nun aktardıklarından öne çıkanlar özetle şöyle:

"Bir başlık vereceksem bu konuşmaya, şu başlığı vereceğim: Gülistan Doku dosyasında ikinci dalga operasyonu geliyor.

Bunu net olarak söylüyorum: Bugün konuştuğum kişiler de bana bu bilgiyi teyit eder şekilde konuştular.

Tam 12 kişi bu operasyon kapsamında tutuklandı. Bu ifadelerle bir toplayalım; şöyle 12 tanesini önümüze dizelim. Bu kişiler, verdikleri ifadelerde başka isimleri de işaret ediyorlar.

Örnek: kamera kayıtlarının ortadan kaldırılması. Valiye şunu soruyorlar: Tunceli’de kör noktalardaki kameraların olaydan hemen sonra değiştirilmesi. Vali de buna şu cevabı veriyor: "Bu benimle ilgili değil, emniyetle ilgili" diyor.

Bu 12 kişinin verdiği ifadelerin bir kısmı inkar kapsamında değerlendirilebilir, bir kısmı ikrar kapsamında değerlendirilebilir.

Örneğin vali dedi ki, “Evet, sim kartı aldım, ben gönderdim” dedi. Ama bunu şu niyetle yaptım diye açıkladı. Yani bir kısmı ikrar olabilir, bir kısmı suçtan kurtulmak için söylenmiş olabilir. Ama ortada bir gerçek var: 12 kişi, başka isimleri de işaret etti bu olaylarda. “Ben değil, o” dedi.

Bir; o dönemin Tunceli Emniyeti’nden bazı isimlerin alınması bekleniyor.

İki: Dikkat edersen bazı korumaların adı geçti. Bir sim kartı gönderen koruma tutuklandı ama valinin başka korumalarının da adı geçti. Bazı korumalara operasyon gelmesi bekleniyor.

Üç: Bürokraside, örneğin başhekim hastane içinden bazı isimleri işaret etti. Yani kamu görevlisi olan bazı üçüncü kişilerin de sürece dahil olması bekleniyor.

Dört: En önemlisi… Bakan bir şey söylüyor: "Ucu nereye giderse gitsin…" dedi."