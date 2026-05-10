Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı çifti, son dönemde evliliklerinde yaşadıkları kriz iddialarıyla gündeme gelmişti. 2022 yılında evlenen ve aynı yıl kızları Pera’yı kucaklarına alan çift, bir süredir ilişkilerinde zor bir süreçten geçtiklerini açıklamıştı.

AYRILIK İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

İhanet iddialarıyla birlikte gündeme gelen çiftin, Lara Paşalı’nın sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını kaldırması ve alyansını çıkarması dikkat çekmişti. Bu gelişmeler, “ayrılık” iddialarını da beraberinde getirmişti.





AÇIKLAMA PAYLAŞMIŞLARDI

Artan söylentiler üzerine 22 Nisan’da ortak bir açıklama yapan çift, evliliklerinde zorlu bir dönemden geçtiklerini doğrulamış ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulamıştı. Açıklamada, sürecin kendi içlerinde sakin bir şekilde yönetildiği ve özel hayatlarına saygı gösterilmesi gerektiği ifade edilmişti.

"Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddialara ilişkin kısa bir açıklama yapmak isteriz. Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde sessiz kalmayı tercih ettik çünkü kişisel süreçlerimizi kendi içimizde, sakinlikle yönetmek istedik. Ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması ve farklı yorumlanması, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artmasına neden oldu. Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isteriz. Özel hayatımıza gösterilen hassasiyet ve anlayış için, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz"





ANNELER GÜNÜ PAYLAŞIMI

Tüm bu gelişmelerin ardından Selahattin Paşalı, Anneler Günü’nde yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, eşi Lara Paşalı ve kızları Pera’nın yer aldığı bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.

Paylaşımına yalnızca beyaz kalp emojisi ekleyen Paşalı, bu sade mesajla hem eşinin Anneler Günü’nü kutladı hem de ailece birliktelik mesajı verdi. Paylaşım, çiftin ilişkilerinde krizin yerini yeniden huzura bıraktığı şeklinde yorumlandı.