Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile detayları ortaya çıkan skandalda, 13 yaşında bir kız çocuğunun en az 33 kişi tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı.



İstismarcılardan 10'unun 18 yaşın altında olduğu tespit edilirken, olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 33 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen skandal kent genelinde infial yaratırken, olayda mağdur çocuğun annesinin de tutuklandığı ortaya çıktı. Anneye yöneltilen suçlamalar arasında çocuğunu para karşılığında farklı kişilerle görüştürdüğü ve istismar edilmesine izin verdiği yer aldı.



ÜVEY BABA SUÇU 13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ATTI



Soruşturma kapsamında ifadesi alınan üvey baba Şakir Özkança, mahkemedeki sözleri ile adeta kan dondurdu. Koruma yükümlülüğü olduğu halde suçu hafifletmek için mağdur çocuğu suçlayan Özkança, adliyede "Ben sadece aracı oldum, onlar istedi" diyerek kendini savunmaya çalıştı.



Özkanca, yaşanan skandalı mağdur çocuğun davranışlarına bağlayarak şu ifadeleri kullandı:



"G.Ö. daha bir yaşındayken benim yanıma geldi. Ben büyüttüm, öz evladımdan hiçbir farkı olmadı. Yaklaşık bir iki yıl önce üvey babası olduğumu öğrendi ama buna karşı hiçbir tepki göstermedi. Son 1-1,5 yıldır davranışları değişmeye başladı. Geçen ocak ayında evden kaçtı. Jandarma bulup bize teslim etti. O olaydan sonra artık bu durumla baş edemediğimizi anladık. Sekizinci sınıfa kadar okudu.



Sonrasında ise kendisi okumak istemedi. Ne annesi ne de ben söz geçirebiliyorduk. Sürekli 'Benim özel hayatım, siz karışamazsınız' diyordu. Bu olayların yaşandığını biz de yeni öğrendik. Şimdi suçlu durumuna biz düştük. Eşimin neden tutuklandığını bilmiyorum. Eşim suçsuz"





