Uzmanlar, hemen herkesin yaşadığı baş ağrısının tek çözüm yolunun ilaç olmadığını belirtiyor.

Bazı besinlerin beynimize “rahatla” mesajı verdiğine dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, ‘’Bugün artık biliyoruz ki doğru beslenme, aynı zamanda baş ağrısını kontrol altına almak için de güçlü bir araç. Bazen ağrı kesiciye uzanmak yerine, önce mutfağa

uğramak en sağlıklı çözüm yolu olabilir’’ dedi ve baş ağrısını gideren yiyecek ve içecekleri şöyle sıraladı:

Prof. Dr. Derya Uludüz

SU

Susuzluk, beyin dokusunun hafifçe büzüşmesine neden olur ve bu da baş ağrısı şeklinde kendini gösterir. Ayrıca su eksikliği, kanın yoğunlaşmasına ve beynin yeterince oksijen alamamasına yol açar.

Günde en az 8 bardak su içmek, sadece cildi değil, beyni de genç tutar. Başınız ağrımaya başladığında, önce bir bardak su için. Belki de tek eksik, budur…

BADEM

Migren ya da kronik baş ağrısı yaşayanlar için B2 vitamini yani riboflavin, son yıllarda adını sıkça duyduğumuz doğal desteklerden biri.

Beynin enerji üretiminde görev alarak baş ağrılarının sıklığını ve süresini azaltabileceği düşünülüyor. Her sabah kahvaltıda tüketilen bir haşlanmış yumurta, bir kase yoğurt ya da bir avuç çiğ badem bu ihtiyacı karşılamada oldukça etkili. Ayrıca ıspanak, brokoli ve tam tahıllar da riboflavin açısından oldukça zengindir.

KAHVE

Kafein düşük dozda alındığında damarları daraltıcı etkisiyle bazı baş ağrılarını hafifletebilir. Bu nedenle bazı ağrı kesici ilaçların içinde kafein bulunur.

Ancak günde 1-2 fincanı geçmeyen düzenli kahve tüketimi bu faydayı sağlar. Fazlası ise tam tersi etkiyle damarlarda genişlemeye ve “kafein yoksunluğu” tipi ağrılara neden olur. Dengeli tüketmek şarttır.

IHLAMUR

Ihlamur ve papatya çayı, kasları gevşetir, stresi azaltır, sinir sistemini rahatlatır. Bu etkiler, özellikle gerilim tipi baş ağrılarında oldukça faydalıdır.

Akşam yemeğinden sonra içilen bir fincan bitki çayı, hem beyni rahatlatır hem de uykuya geçişi kolaylaştırır.

MADEN SUYU

Magnezyum sinir sistemimizin düzenli çalışması için vazgeçilmez bir mineraldir. Beyinde sinir hücrelerinin birbiriyle haberleşmesini sağlar. Magnezyum eksikliği, beyindeki elektriksel aktiviteyi bozarak baş ağrısını tetikleyebilir. Bu nedenle kabak çekirdeği, ıspanak gibi magnezyumdan zengin gıdalar hem sinirleri yatıştırır hem de damarların gereksiz kasılmasını önler.

Özellikle sık migren yaşayanlar için maden suyu, sinir sistemini sakinleştirir, damar kasılmalarını azaltır.

Maden suyu içerken sodyum oranı düşük, magnezyum oranı yüksek olanları tercih etmek önemlidir. Günde 1 şişe düzenli tüketmek, baş ağrısı sıklığını azaltmaya yardımcı olabilir.

Özellikle stresli dönemlerde ya da regl öncesi baş ağrısı yaşayan kadınlarda magnezyum tüketimi altın değerindedir.

YAĞLI BALIK

Özellikle migren gibi baş ağrısı türlerinde, beyindeki damarlarda ve çevresindeki sinirlerde bir tür “mikro iltihap” oluşur. Omega-3 bu iltihap dalgasını sakinleştirir. Aynı zamanda serotonin gibi beyin kimyasallarının üretimini destekleyerek ruh halini dengeler. Haftada en az iki kez somon, sardalya, ton balığı, istavrit, hamsi gibi yağlı balık veya her gün bir avuç ceviz yemek, ağrıyı yönetmede şaşırtıcı derecede etkilidir.

ZENCEFİL

Doğanın bize sunduğu en güçlü ağrı kesicilerden biridir. İçeriğindeki “gingerol” adlı madde, tıpkı bazı ağrı kesiciler gibi vücutta iltihap üreten enzimleri bloke eder.

Özellikle mide bulantısıyla birlikte gelen migren ataklarında, zencefil hem mideyi yatıştırır hem de baş ağrısını hafifletir. Taze zencefilden yapılan bir çay ya da rendelenmiş zencefili yoğurda ekleyerek tüketmek, doğal bir rahatlama sağlar.