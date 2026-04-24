Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında RAMS Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, 5 ile 87. dakikalarda Shomurodov, 22. dakikada Bertuğ Yıldırım ve 81. dakikada Selke kaydetti. Shomurodov, ligdeki gol sayısını 20'ye çıkardı ve gol krallığında 22 gollü Onuachu'yu takibi sürdürdü. Kasımpaşa'da Becao, Bertuğ Yıldırım'a yaptığı müdahalenin ardından 44. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Üç puanı hanesine yazdıran Başakşehir 51 puana yükselirken Kasımapaşa 31 puanda kaldı. Rams Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 32. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa ise sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.

