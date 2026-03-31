KKTC’deki seçimlerde AKP’li çok sayıda milletvekili, eski Bakanlar Hulusi Akar ve Süleyman Soylu’nun yanı sıra Cübbeli Ahmet, Mesut Özil ve Yavuz Bingöl’ün desteği Ersin Tatar’a yetmedi. Tufan Erhürman karşısında kaybeden eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ‘Ülkücü’ oldu.

Ülkü Ocaklarının düzenlediği konferans için Aydın’a giden Tatar, şehre gelişinde MHP’iller tarafından karşılandı. İlk olarak da MHP ve Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanlıklarını ziyaret etti. Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Okan Bozkurt, Kıbrıs’ın “yavru vatan” değil “kardeş vatan” olduğunu söyledi. Tatar da Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü bağlara dikkat çekti.

BAHÇELİ İLE İLETİŞİM

Aydın Adnan Menderes Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa katılan Ersin Tatar, “MHP lideri Devlet Bahçeli ile düzenli iletişim içindeyiz” açıklamasını yaptı.

Seçimlerde KKTC’ye giden Hulusi Akar, Süleyman Soylu ve AKP’li milletvekilleri Tatar’a oy istemişti. Tatar, Cübbeli Ahmet’in kendisine dua etmesinin en az yüzde 5 oy kaybettirdiğini savunmuş, Cübbeli Ahmet de “Benden dua istedi görüntülü dua gönderdim ama itikatsiz çıktı” demişti.