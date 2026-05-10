Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında küme düşme hattını ilgilendiren 3 maç aynı saatte başladı.

Mersinspor, Aliağa Petkimspor ve Karşıyaka ligde kalmak için mücadele ediyordu. Daha önce Onvo Büyükçekmece Basketbol lige veda etmişti.

Mersinspor, deplasmanda Trabzonspor'la karşılaştı. Konuk ekip sahadan 90-80 mağlubiyetle ayrıldı ve küme düştü.

Bugün Karşıyaka evinde Bursaspor'la karşılaştı. İzmir ekibi rakibini 84-82 yendi ve ligde kaldı. Karşıyaka son saniyede bulduğu basketle kazandı ve mucize bir şekilde kümede kaldı.

Aliağa Petkimspor ise deplasmanda Tofaş'a 73-71 mağlup oldu. Konuk ekip son saniyede gelen basketle yıkıldı. Ancak Mersinspor'un yenilmesi nedeniyle Aliağa Petkim ligde kalmayı başardı.