Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğüne 5 ay önce atanan Dr. Emre Asiltürk, Aile Sağlığı Merkezi yapılması için Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Caddesi üzerinde sokak arasında ikinci parseldeki bir dükkanı 19 milyon liraya satın aldı.

Satın alma komisyonunun karşı çıkmasına rağmen alınan dükkânın emsal değerinin 8-10 milyon lira aralığında olmasına rağmen yüksek fahiş rakamla alınmasıyla oluşan kamu zararı tepkiyle karşılandı. Sağlık Bakanlığınca İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirilen Asiltürk’ün geçtiğimiz hafta Ankara’daki 5 günlük bir seminere katılmak için tarifeli uçakla kentten ayrılması ve Ankara’daki ziyaretlerini gerçekleştirmek için makam aracını da şoförüyle kara yoluyla boş olarak Ankara’ya göndermesinin yankıları sürerken, Asiltürk’ün son bir hafta içinde çok sayıda müdür ve yöneticinin istifasını istediği ortaya çıktı.

Asiltürk’ün istifasını istediği isimler arasında yer alan Destek Hizmetleri Dairesi Başkan Yardımcısı Muhtesim Öger’in de istifasını istediği, Öger’in istifa etmeyeceğini belirtmesi üzerine kendisine, “Bakanlık, siyasiler ve Vali senin istifanı istiyor, benlik bir durum yok” diyerek yöneticiler üzerinde baskı kurduğu ileri sürüldü.

Asiltürk’ün göreve geldikten sonra atamalarını yaptığı yöneticilerden sözleşme ile birlikte, 3, 6 aylık ve 1 yıllık süreli boş istifa dilekçeleri aldığı ve istifa etmek istemeyenlerin bu boş dilekçelerini işleme aldığı ve kendilerine, “Vali, bakanlık ve siyasiler istifanızı istiyor” dediği ifade edildi.

MİLYARLIK İHALE ÖNCESİ TOPLU İSTİFAYA ZORLANDILAR

Toplu istifaların ardında ise yakın zamanda yapılması planlanan milyar liralık laboratuarlarda kullanılmak üzere tıbbi medikal malzeme ihalesiyle ilgili hazırlanan teknik şartname olduğu bildirildi.

Tıbbi malzeme ihalesi için oluşturulan 5 kişilik satın alma komisyonuna Emre Asiltürk izindeyken istifası istenen bazı yöneticilerin ihale için hazırlanan şartname ve yaklaşık maliyete itiraz ettikleri ve şartnamedeki bazı maddelerin değiştirilmesini istedikleri belirtildi. Komisyonun da bu durumu Asiltürk’e iletmesiyle önceden boş kâğıda istifaları alınan idarecilerin istifa dilekçelerinin işleme konulduğu kaydedildi.

Asiltürk’ün 2 yılda bir yapılan kamu hastanelerinin yemek ihalesini de il sağlık müdürlüğü bünyesinden çıkarıp hastanelerin başhekimliklerine devrettiği ve süresi 6 ay geçmesine rağmen yemek ihalesine çıkmadığı ve pazarlık usulüyle her ay kamu hazinesinin zarara uğratıldığı bildirildi.

VATANDAŞ SAATLERCE UZUN KUYRUKLARDA BEKLERKEN

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Asitürk’ün bünyesindeki idarecilerle uyumsuz çalışmasıyla birlikte başlayan toplu istifalar kentte şok etkisi yaratırken, kamu hastanelerinde oda ve yatak sorunu, asansörlerin sıklıkla arızalanması, besin ve protein değeri düşük yemeklerin hastane personeli ile hasta ve hasta rafakatçilerine yedirilmek zorunda bırakılması, MR çekimleri için aylar sonrasına gün verilmesi, havasız ve sağlıklık polikliniklerde aynı anda yüzlerce hastanın tedavi olabilmek için sıra beklemesi gibi can yakıcı sorunlar çözüm beklerken, Sağlık Müdürünün kendi idarecileriyle ihalenin teknik şartnamesi ve yaklaşık maliyeti için istifa istemesi tepkilere neden oldu.

İSTİFA ETTİRİLEN O İSİMLER

Buna göre son bir hafta içinde kendi istekleri dışında, sözleşmeleri yenilenmeyen ve önceden alınan boş istifa dilekçeleriyle görevden alınan Sağlık Müdürlüğündeki idarecilerin isim ve görev dağılımı ise şöyle:

Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Muhtesim Öger

Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Serkan Gülaydın

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Özel

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı uzman Dr. Engin Çetinkaya

Gazi Yaşargil E.A. Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Songül Baytar

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Abidin Tüzün

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Cengiz Kaya

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı uzman Dr. Mehdi Çelik

Acil Sağlık hizmetleri Daire Başkanı Muhammed Yusuf Demir

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Abbas Çelik

Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Teknik Hizmetler Müdürü Ersin Çağlar

Kayapınar İlçe Sağlık Müdürü Vedat Söyiler

Yenişehir İlçe Sağlık Müdürü Semih Erdal Tekay

Personel Başkanlığında Uzman Fatih Turğay

112 Acil Hizmetler Başhekimi Dr. Selahattin Doğan