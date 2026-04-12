Diyarbakır’da Kulp ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi kırsalında yaşayan Salih Ertaş, 8 Şubat günü Dereboyu mezrasındaki yakınlarını ziyaret etmek üzere evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin 11 Şubat akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgede kapsamlı arama çalışması başlatıldı. AFAD, belediye ekipleri, jandarma ve polislerden oluşan yüzlerce personel 23 gün boyunca bölgede iz sürdü ancak herhangi bir bulguya rastlanamayınca çalışmalar 3 Mart’ta sonlandırıldı.

Aradan geçen sürenin ardından, Ertaş’ın evine yaklaşık 7 kilometre mesafede hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede baş kısmı bulunmayan bir erkek cesediyle karşılaştı. Üzerindeki kıyafet ve kişisel eşyalar, cesedin Salih Ertaş’a ait olabileceğini gösterdi.

Kesin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayın aydınlatılması için soruşturma sürdürülüyor.