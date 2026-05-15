Akdeniz’in derinliklerinde yatan bir Rus kargo gemisinin enkazı, uluslararası casusluk savaşlarını ve gizli bir nükleer sevkiyatı gün yüzüne çıkardı. 2024 sonunda İspanya açıklarında batan "Ursa Major" adlı geminin, başlangıçta Suriye’den silah tahliyesi yaptığı düşünülürken, İspanyol müfettişler geminin aslında Kuzey Kore’ye nükleer denizaltı parçaları taşıdığını belirledi.

İspanyol soruşturmasından sızan detaylara göre, geminin makine dairesinde meydana gelen patlamanın doğal bir kaza olmadığı değerlendiriliyor. Müfettişler, Rusya’nın Kuzey Kore’ye hassas nükleer teknoloji transferini engellemek isteyen Batılı bir askeri gücün, "süperkavitasyon torpidosu" kullanarak gemiyi kasıtlı olarak batırmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Geminin kaptanı da ifadesinde, manifestoda "tehlikeli olmayan ticari mal" olarak beyan edilen yükün aslında nükleer reaktör parçaları olduğunu ve son durağın Kuzey Kore’nin Rason Limanı olduğunu itiraf etti.

KUZEY KORE 10 BİN ASKER GÖNDERMİŞTİ

Bu gizli sevkiyatın zamanlaması, Kuzey Kore’nin Rusya’ya Ukrayna savaşı için 10 bin asker göndermesinden hemen sonrasına denk geliyor. Uzmanlar, Kremlin’in bu desteğe karşılık Pyongyang’a uzun süredir arzuladığı nükleer denizaltı teknolojisini sunmayı taahhüt ettiğini savunuyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un geçtiğimiz yıl inşa halindeki nükleer denizaltı önünde verdiği pozlar da Moskova’dan gelen bu teknik desteğin boyutlarını kanıtlar nitelikte.

GEMİ KAPTANI İTİRAF ETTİ

2 bin 500 metre derinlikteki enkazın çevresinde yaşanan askeri hareketlilik ise gerilimi tırmandırıyor. Batıştan hemen sonra Rus casus gemisi Yantar'ın bölgede günlerce konuşlanması ve ABD’ye ait nükleer iz tespit uçaklarının enkaz üzerinde uçuş yapması, bölgedeki nükleer sızıntı veya teknolojik hırsızlık endişelerini doğruluyor.

İspanyol hükümeti, kaptanın "nükleer reaktör parçası taşıyorduk" ifadesini resmen doğrularken, Güney Kore istihbaratı ise bu sevkiyatın sadece bir parçası olduğunu, Rusya’nın Pyongyang’a halihazırda birkaç nükleer modül teslim etmiş olabileceğini iddia ediyor.