İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu gözaltındayken battaniye krizi yaşadı. Polisler, diğer tutuklulara battaniye vermezken, İmamoğlu da “Arkadaşlarıma vermiyorsanız bana da battaniye vermeyin” diyerek rest çekti. Yaşananları CHP İstanbul Milletvekili avukat Turan Taşkın Özer şöyle anlattı:

HERKES İÇİN İSTEDİ

“Battaniye meselesi şöyle: Ekrem Başkan’a avukatlar battaniye götürmek istedi. Başkan önce şunu dedi: ‘Bana getiriyorsanız, herkese getireceksiniz. Sadece bana getiriyorsanız, istemem.’ Biz de yaklaşık yüz battaniyeyi avukatlar aracılığıyla içeri gönderdik. Bu konuda bir sorun çıkmadı, emniyet güçleri yardımcı oldu.”

TEK BAŞINA KALIYOR

CHP’li Özer, “Şu anda 90 kişi sorgulanıyor. Vatan Emniyet’teki 90 kişi aynı yerde mi, yoksa Ekrem İmamoğlu tek başına mı?” sorusuna, “Ayrı ayrı tutuluyorlarmış. Ekrem Başkan tek başına, ama bazı nezarethanelerde iki veya üç kişi birlikte kalıyor” karşılığını verdi. “Başkanın içeriden dışarıya iletmek istediği bir mesajı var mı?” sorusuna da “Şu an için yok. Avukatı görüşe gidecek, o çıktıktan sonra bir şey söylerse bildirir” yanıtını veren Özer, gözaltındakilerin kaldığı nezarethanelerin tümünde yatak olduğu bilgisini de verdi.