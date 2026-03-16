Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı ile okullardaki ara tatilin aynı döneme denk gelmesi nedeniyle şehirler arası otobüs seferlerinde yoğunluk yaşandığını açıkladı. Özcan, ana seferlerde doluluk oranının yüzde 90 seviyesine ulaştığını bildirdi.

ANA SEFERLER KISA SÜREDE DOLUYOR

Büyük İstanbul Otogarı’nda bayram dönemlerinde yaşanan yoğunluğa değinen Özcan, geçmiş yıllarda da benzer bir tabloyla karşılaşıldığını söyledi. Bayram yaklaşırken ana seferlerin kısa sürede dolduğunu, ardından firmaların ek seferler planladığını belirtti.

Bu yıl da benzer bir süreç yaşandığını ifade eden Özcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 29 Mart’a kadar ek seferlere izin verdiğini hatırlattı. Hem Ramazan Bayramı hem de okulların 10 günlük ara tatilinin aynı tarihlere denk gelmesinin, ek seferlerde de yoğunluk oluşturmasının beklendiğini dile getirdi.

OTOGAR SEFER SAYILARINDA DÜŞÜŞ

Özcan, son dönemde İstanbul’daki otobüs hareketliliğinde ciddi bir gerileme yaşandığına dikkat çekti. Otogar giriş-çıkış sayılarının geçmiş yıllara kıyasla önemli ölçüde azaldığını belirterek, "Son 2,5 aydır İstanbul Esenler Otogarı'nda günlük otobüs sayısı 700'lere kadar düştü. Daha önce bu sayı 1500-1800 civarındaydı. Daha eski dönemlerde ise 2000'in üzerindeydi" dedi.

Bayram ve ara tatilin sektöre hareket getireceğini ifade eden Özcan, sefer sayılarında ciddi bir artış beklediklerini vurguladı.

Özcan, şunları aktardı: "Bayramda günlük otobüs sefer sayılarının 1200-1300 hatta 1400 olmasını bekliyoruz. İstanbul'da bayram öncesi ana seferlerde doluluk oranını arttı. Bayram ve ara tatil nedeniyle ana seferlerin doluluk oranı yüzde 90 seviyesine geldi. Bayram ve ara tatil döneminin sektöre bir hareketlilik getirmesini bekliyoruz."

Özcan ayrıca, yolcuların güvenli ve düzenli ulaşım için yalnızca otogarlardan hareket eden otobüsleri tercih etmeleri gerektiğini belirtti.

BİLETLERDEN ALINAN KOMİSYONLAR TEPKİ ÇEKİYOR

Otobüs firmalarının karşı karşıya kaldığı sorunlara da değinen Özcan, çevrim içi bilet satış platformlarının aldığı komisyonların sektör için büyük bir yük oluşturduğunu söyledi. Bu platformların yüzde 12 ila 15 arasında komisyon talep ettiğini ifade etti.

1000 liralık bir bilette yaklaşık 130 lira kesinti yapıldığını belirten Özcan, bunun firmaların gelirlerini ciddi şekilde düşürdüğünü kaydetti. Sektörde alternatif bir sistem kurmak için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Özcan, komisyon oranlarının yüzde 5 seviyesine çekilmesinin firmalar açısından önemli bir rahatlama sağlayacağını dile getirdi.

MALİYETLER ARTTI, SEKTÖR ZORDA

Özcan, özellikle akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin otobüs firmalarını zorladığını söyledi. İstanbul’da şehirler arası otobüslerin Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanmak zorunda kalmasının maliyetleri artırdığını belirten Özcan, gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün kullanılmasına izin verilmesini talep ettiklerini ifade etti.

ÜCRETSİZ SERVİS UYGULAMASI TARTIŞMA KONUSU

Otogarlardan ilçelere yapılan ücretsiz servis uygulamasının da firmalar için ek maliyet oluşturduğunu belirten Özcan, düşük yolcu sayısıyla yapılan servislerin giderleri artırdığını söyledi. Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla söz konusu uygulamanın kaldırılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.