Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda gözaltına alınan eski AKP Rize milletvekili ve eski Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Bayram Ali Bayramoğl, adliyeye sevk edildi.
Hakimlik, Bayramoğlu'nun 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' suçundan tutuklanmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
SPK ocak ayında Bayramoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Eski MÜSİAD başkanı ve 23. Dönem AKP Milletvekilli Bayram Ali Bayramoğlu, Ankara'da gözaltına alındı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ocak ayında Bayramoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Bayramoğlu dün Ankara'da gözaltına alınmış, ardından İstanbul'a getirilmişti.